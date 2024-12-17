В большинстве случаев установлено, что беспилотники были коммерческими, любительскими или использовались правоохранительными органами.

За последнее время в Нью-Джерси и других штатах Соединённых Штатов Америки начали замечать неопознанные беспилотные летательные аппараты, которые пролетали вблизи военных объектов и критической инфраструктуры. Американская общественность была взволнована тем, что дроны могут осуществлять шпионаж в интересах иностранных государств, а новоизбранный американский президент Дональд Трамп даже призывал сбивать их.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал информацию, сообщив о проведённой работе Федеральным бюро расследований, Пентагоном и Департаментом внутренней безопасности, касаемо установления происхождения данных беспилотников.

По итогам проверки выяснилось, что из более чем пяти тысяч сообщений о пролёте неопознанных дронов только сотня потребовала дальнейшего изучения. Большинство случае пролёта беспилотников недалеко от военных объектов и критической инфраструктуры было лишь «комбинацией коммерческих и любительских» дронов. Более того, некоторые обращения об обнаружении беспилотников не соответствовали действительности, ведь на деле пролёт осуществляли пилотируемые самолёты, вертолёты или обычные звёзды, принятые за дроны.

Джон Кирби заключил, что Вашингтон не выявил никаких признаков угрозы национальной или общественной безопасности, связанных с пролётом неопознанных беспилотников.