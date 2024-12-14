В последнее время их замечают над военными объектами, полицейскими участками и объектами критической инфраструктуры.

На своей странице в социальной сети Truth Social новоизбранный американский президент выступил с призывом сбивать над Соединёнными Штатами Америки неопознанные беспилотные летательные аппараты, которые всё чаще замечают в разных частях страны. Издание Bloomberg напоминает, что за последнее время беспилотники фиксировали недалеко от военных объектов, полицейских участков и объектов критической инфраструктуры.

Трамп выразил мнение, что пролёт таинственных дронов не может происходить без ведома американского правительства, поэтому необходимо оповестить об этом общественность и сбивать неопознанные летающие объекты.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал информацию, подчеркнув, что многие из замеченных властями беспилотников осуществляют пролёт на законных основаниях. В то же время заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх отметила, что нет никаких доказательств работы этих дронов на противника или управления ими иностранными организациями.

Последний случай пролёта неопознанных дронов был буквально недавно в штате Нью-Джерси. Беспилотник пролетел недалеко от морской оружейной станции Эрл, при этом не представляя для неё прямой угрозы.