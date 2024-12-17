Условия Москвы предполагают отказ Украины от территориальных претензий на ряд областей.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп провёл первую пресс-конференцию после победы на выборах в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, прокомментировав ситуацию с мирным урегулированием российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что в этом направлении уже есть первые шаги.

По словам американского политика, боевые действия забрали слишком много жизней и Киеву необходимо пойти на сделку с Россией. Он отметил, что Владимир Зеленский должен быть готовым пойти на соглашение с Москвой, как и российские власти должны быть готовыми пойти на сделку с Киевом. При этом он в очередной раз заявил, что если бы занимал пост американского президента в 2022 году, ситуация не дошла бы до военной фазы.

Трампа спросили, поддерживает ли он идею отказа Украины от ряда областей, которые Россия признаёт своими территориями. В ответ новоизбранный американский президент сказал, что даст об этом знать после первой встрече по урегулированию конфликта. В свою очередь, Дональд Трамп признал, что во многих городах не осталось ни одного здания и люди не смогут туда вернуться, тем самым намекая на бессмысленность возвращения территорий.

Ранее представитель новой американской администрации уже дал понять, что первым шагом для урегулирования российско-украинского конфликта будет установление режима прекращения огня.