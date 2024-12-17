Доходы города-государства снижаются по ряду причин.

Британское издание Express в начале месяца опубликовало статью, в которой пишет, что город-государство Ватикан оказался на грани банкротства. В 2023 году операционный дефицит бюджета составил 83 миллиона евро, что на пять миллионов евро больше, чем год ранее. На фоне этого отрицательный баланс пенсионного фонда Ватикана оценивается в 631 миллиона евро.

В материале издания отмечается, что основной причиной дефицита является сокращение добровольных пожертвований от католических церквей и католиков в связи с разочарованием прихожан в реформах папы римского Франциска. Не менее важным является сохранение тенденции на падение числа посетителей Ватикана, если сравнивать с показателями ещё до эпидемии COVID-19. Ещё одним немаловажным источником дохода является налог на продажу недвижимого имущества и билетов в музеи, но он также завязан на туризме.

Express акцентируют внимание на том, что папа римский Франциск признаёт серьёзность ситуации и считает текущую систему неспособной гарантировать выполнение пенсионных обязательств с учётом имеющегося дефицита в фонде. По этой причине он призывает предпринять «срочные структурные меры» для обеспечения стабильной работы пенсионного фонда.