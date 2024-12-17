Помимо этого до конца года европейцы выполнят цель по обучению 75 тысяч украинских военных.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел заявила, что поддержка Украины остаётся для них приоритетом, который позволит усилить позиции Киева для предстоящего переговорного процесса.

Глава европейский дипломатии заверила, что с января 2025 года Европейский союз продолжит оказывать Киеву ежемесячную военную помощь на сумму полтора миллиарда евро, то есть в год сумма выйдет на уровень 18 миллиардов евро. Речь идёт о деньгах, которые выделяются напрямую Брюсселем. В счёт не берётся военная и экономическая помощь, оказываемая Украине странами-участниками Европейского союза.

Помимо этого Брюссель планирует до конца года выполнить цель по обучению 75 тысяч украинских военнослужащих в рамках учебной миссии European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM), рассчитанной на срок до 15 ноября 2026 года.

Известно, что Украина также получает от Европейского союза экономическую помощь в рамках проекта Ukraine Facility. Однако для получения каждого транша необходимо выполнить обозначенные условия, в частности по реализации определённых реформ.