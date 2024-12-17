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Nacvark
Командующий беспилотными силами ВСУ Сухаревский заявил о применении Украиной лазерного оружия
Он не рассказал, какими характеристиками обладает украинский лазер.

Известно, что на момент 2024 года лазерным оружием обладают как минимум Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия и Израиль. Пока что установки, излучающие лазер, не получили массового применения, но само оружие является перспективным, ведь позволяет с минимальными финансовыми затратами поражать воздушные цели, в частности летающие на низкой высоте беспилотные летательные аппараты.

Командующий силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины Вадим Сухаревский заявил, что у его страны есть собственное лазерное оружие под наименованием «Трезубец». По его словам, имеющееся у Киева лазерное оружие способно поражать воздушные цели, в частности самолёты, на высоте более двух километров.

Украинский офицер утверждает, что Украина стала одной из стран, имеющей лазерное оружие и применяющей его в боевых действиях. При этом он не привёл точные тактико-технические характеристики «Трезубца», обозначив проводимые работы по модернизации данного оружия и выведения его в массовое производство.

Насколько правдива информация - сказать сложно, ведь никаких видеодоказательств применения Вооружёнными силами Украины лазерного оружия нет. Из-за отсутствия данных о технических характеристиках также сложно сказать, насколько украинское лазерное оружие эффективно и поражает ли оно вообще цели лазером, а не просто служит для лазерной наводки пулемёта.

#украина #лазерное оружие
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