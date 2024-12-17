Он не рассказал, какими характеристиками обладает украинский лазер.

Известно, что на момент 2024 года лазерным оружием обладают как минимум Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия и Израиль. Пока что установки, излучающие лазер, не получили массового применения, но само оружие является перспективным, ведь позволяет с минимальными финансовыми затратами поражать воздушные цели, в частности летающие на низкой высоте беспилотные летательные аппараты.

Командующий силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины Вадим Сухаревский заявил, что у его страны есть собственное лазерное оружие под наименованием «Трезубец». По его словам, имеющееся у Киева лазерное оружие способно поражать воздушные цели, в частности самолёты, на высоте более двух километров.

Украинский офицер утверждает, что Украина стала одной из стран, имеющей лазерное оружие и применяющей его в боевых действиях. При этом он не привёл точные тактико-технические характеристики «Трезубца», обозначив проводимые работы по модернизации данного оружия и выведения его в массовое производство.

Насколько правдива информация - сказать сложно, ведь никаких видеодоказательств применения Вооружёнными силами Украины лазерного оружия нет. Из-за отсутствия данных о технических характеристиках также сложно сказать, насколько украинское лазерное оружие эффективно и поражает ли оно вообще цели лазером, а не просто служит для лазерной наводки пулемёта.