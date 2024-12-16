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Nacvark
Будущий советник Трампа назвал прекращение огня первостепенным шагом для урегулирования конфликта
Новая администрация США может прибегнуть к плану премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Майк Уолтц, номинированный Дональдом Трампом на пост советника по национальной безопасности, заявил, что новая Администрация президента Соединённых Штатов Америки рассматривает прекращение огня, как первый шаг к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он добавил, что для достижения этой цели новая администрация сотрудничает с действующим составом Белого дома, изучая предложения о прекращении огня.

Уолтц, комментируя инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «рождественском перемирии», подчеркнул, что Соединённым Штатам Америки необходимо остановить боевые действия на украинских территориях. Если для этого придётся установить подобие режима прекращения огня, то американское правительство учтёт такой сценарий.

По словам американского политика, предоставление Киеву «незаполненного банковского чека» (чек, в который можно писать любую сумму) не может быть стратегией Вашингтона по Украине. Он считает, что такой сценарий приводит к бесконечным боевым действиям, в которые Соединённые Штаты Америки всё больше себя втягивают. По этой причине новая администрация рассматривает возвращение ограничений на удары американским вооружением вглубь российских территорий или снижение уровня военной помощи Украине.

Майк Уолтц также обозначил вопросы, которые продумывает команда Дональда Трампа по мирному урегулированию российско-украинского конфликта: «Как прекратить конфликт? Кто сядет за стол переговоров? Как заставить стороны сесть за стол переговоров? Какие условия мирного соглашения? Что является успехом в соответствии с американскими интересами?».

#россия #украина #сша #дональд трамп #майк уолтц
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