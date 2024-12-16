Речь шла о конфликте страны с группировками, поддерживаемыми Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации сообщил о проведённом телефонном разговоре с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, охарактеризовав беседу как «тёплую, дружескую и важную».

По словам главы израильского правительства, политики обсуждали необходимость довести до конца победу Израиля над поддерживаемыми Ираном группировками на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Тель-Авив не позволит ливанской шиитской группировке «Хезболла» перевооружиться, поэтому израильская армия продолжит действовать столько, сколько необходимо и там, где необходимо.

Что касается освобождения пленных в секторе Газа, Нетаньяху подтвердил прилагаемые усилия для их освобождения, а также добавил, что чем меньше говорить на эту тему, тем будет лучше.

Ранее иностранные издания, в частности Time, писали о том, что Дональд Трамп призвал Биньямина Нетаньяху завершить все конфликты на Ближнем Востоке до 20 января 2025 года, когда он официально вступит в должность американского президента. Сам Трамп в беседе с изданием тоже говорил, что Нетаньяху знает о его намерениях покончить с кровопролитием.