Анкара не имеет оснований утверждать, что Москва выведет свои войска из региона.

После завершения гражданской войны в Сирии, в ходе которой был свергнут сирийский президент Башар Асад, оппозиционные силы вплотную подошли к российским военным базам. При этом никаких провокаций со стороны сирийской оппозиции нет, как и требований о немедленном выводе войск из страны. На фоне этого существует некая неопределённость, сохранит ли Россия своё военное присутствие в Сирии.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что у него нет оснований говорить о выводе Россией своих войск из Сирии. Однако он признал, что имеет место быть передислокация некоторых военных на базы в Тартусе и Латакии, являющиеся основными для российской армии на Ближнем Востоке.

По мнению турецкого министра, российские военные не уйдут со своих баз и сделают всё возможное для того, чтобы сохранить стратегическое присутствие. Он добавил, что вопрос российского военного присутствия в Сирии обсуждается с новым правительством страны.

Яшар Гюлер также сообщил о готовности Турции оказать помощь России в процессе передислокации российских войск. Тем не менее, по его словам, таких запросов со стороны Москвы не поступало.

Ранее лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани говорил о том, что Сирия предоставила России возможность переосмыслить двусторонние отношения, чтобы они отвечали коллективным интересам.