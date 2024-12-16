Официальной причиной закрытия является «антиизраильская политика».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о закрытии Тель-Авивом израильского посольства в Дублине (столица Ирландии), объяснив принятое решение «антиизраильской политикой» государства. Он подчеркнул, что антисемитские действия и риторика, которая исходит со стороны ирландских властей, настроена на «делегитимацию и демонизацию» израильского государства, демонстрируя тем самым политику двойных стандартов.

По словам израильского министра, в Дублине перешли все красные линия, поэтому вместо того, чтобы поддерживать дипломатические отношения с Ирландией, израильские власти будут настроены на их развитии с другими странами. В пример приводится Молдавия, у которой есть посольство в Израиле и теперь будет израильское посольство уже в Кишинёве.

Гидеон Сааро добавил, что в мире есть много стран, которые заинтересованы в развитии отношений с Израилем, но не имеют израильского посольства.

Решение о закрытии посольства принято вслед за отзывом израильского посла из Ирландии. Связано это с односторонним признанием ирландскими властями такого государства, как Палестина. Примечательно, что ирландское правительство не отзывало своего посла из Израиля, который, вероятнее всего, будет выдворен израильскими властями.