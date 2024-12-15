Её полномочия истекают в конце месяца, но покидать должность она не планирует.

Вчера в Грузии прошли назначенные грузинским правительством президентские выборы, в процедуру которых были внесены поправки. Если раньше грузинского президента избирал народ, то сейчас это делает коллегия выборщиков, формируемая из депутатов национального и муниципального уровня.

Единственным кандидатом на президентских выборах был бывший футболист Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». Оппозиция не принимала участие в выборах, поскольку не признаёт результаты парламентских выборов и сформированное правительство. Впрочем, в таких условия переизбраться у действующего грузинского президента Саломе Зурабишвили шансов не было, ведь коллегия, как ранее упоминалось, формируется из депутатов, которые преимущественно относятся к правящей партии.

По итогам выборов победил единственный кандидат - Михаил Кавелашвили. Это означает, что Саломе Зурабишвили должна покинуть свою должность 29 декабря по истечению срока полномочий. Тем не менее, она не планирует это делать.

Зурабишвили выступила с заявлением перед оппозицией, прокомментировав итоги президентских выборов и заявив, что на самом деле их не было. Она утверждает, что никакие выборы не проводились, ведь их назначил нелегитимный парламент и, соответственно, покидать свою должность по истечению срока полномочий грузинский президент также не планирует. В то же время премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе чётко дал понять, что Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть должность, когда её срок полномочий закончится. Де-юре все законные основания для отставки Зурабишвили появятся 29 декабря.