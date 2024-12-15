Непонятно, каким образом он планирует её достичь, оборвав связи с Брюсселем.

После парламентских выборов в Грузии переизбранный премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил о прекращении до 2028 года переговорного процесса с Европейским союзом по поводу членства в блоке. Решение привело к массовым протестами в Тбилиси, ведь оно фактически означало отказ Грузии от евроинтеграции и вступления в европейское сообщество, что было возможно к 2030 году.

Несмотря на это, вчера глава грузинского правительства перед журналистам заявил о приверженности внешнеполитическому курсу, который предполагает вступление Грузии в Европейский союз. Он подчеркнул, что приоритеты грузинской внешней политики чётко закреплены в Конституции и ставят целью вступление его страны в Европейский союз.

Кобахидзе подчеркнул, что во время процедуры вступления в Европейский союз для Грузии определены следующие «красные линии» - территориальная целостность, суверенитет и независимость. По всем остальным вопросам страна готова пойти на уступки.

Ираклий Кобахидзе добавил, что в правительстве сделают всё для того, чтобы вступление Грузии в Европейский союз стало возможным до 2030 года. Такая цель звучит неоднозначно, учитывая отказ властей от переговоров с Брюсселем, которые являются неотъемлемым процессом во время процедуры вступления и могут продолжаться в течение многих лет.