Отмечается, что подписание откладывалось несколько раз, чтобы заключить договор именно с Дональдом Трампом.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что украинские власти дважды откладывали подписание соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной, которое позволит американским компаниям осуществлять добычу полезных ископаемых на украинских территориях. Отмечается, что связано это с намерениями Киева подписать данное соглашение именно с администрацией Дональд Трампа, тем самым подчеркнув выгодность сотрудничества с украинскими властями.

В материале издания приводятся данные инвестиционной компании Horizon Capital, которая оценивает имеющиеся на территории Украины ресурсы в 11,5 триллионов долларов. Речь идёт о месторождениях двадцати важнейших минералов, в частности кобальта, графита, а также лития, залежи которого составляют треть от всех имеющихся в Европе. Последнее несомненно может заинтересовать крупные американские компании, в частности Tesla, которая использует литий для производства аккумуляторных батарей. Всё это якобы должно склонить Трампа к защите украинских интересов..

The New York Times приводит ноябрьское заявление американского сенатора из Республиканской партии Линдси Грэма, который назвал «хорошей сделкой» договор между Украиной и Соединёнными Штатами Америки о добыче редкоземельных минералов в недрах украинской земли. Он объяснял, что благодаря добыче ресурсов на украинских территориях Вашингтон может компенсировать потраченные на военную помощь Украине средства.