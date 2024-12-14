Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Несколько дней назад была новость о том, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отправляются на Ближний Восток, где посетят ряд стран региона и встретятся с их лидерами. Визит американских чиновников напрямую был связан с завершением гражданской войны в Сирии, по результатам которой сирийская оппозиция возглавила новое правительство.

Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты Америки и Турция имеют общее видение ситуации насчёт происходящего в Сирии. Он подчеркнул, что обе страны очень много работали над ликвидацией террористических организаций в регионе, чтобы они больше не восстановили своё влияние на сирийских территориях.

Сейчас же, по словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Анкара сосредоточены на том, чтобы «освободить турецкий народ от оков правительства свергнутого президента Сирии Башара Асада». Блинкен добавил, что стороны обсуждали дальнейшие шаги, которые могут предпринять Соединённые Штаты Америки и Турция, чтобы оказать поддержку Сирии с её новым правительством.