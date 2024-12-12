Американцы хотят убедиться, что стремления сирийцев будут удовлетворены.

На сайте Белого дома было объявлено о запланированных визитах Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена и советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана на Ближний восток. Отмечается, что связано это с событиями в Сирии.

В планах Блинкен посетить Турцию и Иорданию, когда Салливан отправиться в Израиль, Катар и Египет. Очевидно, что прямых визитов в Сирию, где ещё даже окончательно не сформировалась власть, не будет из-за недостаточных мер по обеспечению безопасности. При этом глава американского внешнеполитического ведомства во время своего визита в Тель-Авив хочет обсудить не только сирийский вопрос, но и другие темы.

В заявлении на сайте Белого дома говорится, что Вашингтон хочет убедиться в том, что стремления сирийского народа полностью удовлетворены, ведь они достаточно натерпелись за последние 14 лет. Подчёркивается, что американское правительство будет очень настойчиво работать через существующие процессы под руководством Организации Объединённых Наций, чтобы новое правительство Сирии привело к лучшему и более представительному управлению страной.