Отмечается, что она преодолевает расстояния до 3 тысяч километров и развивает скорость до 6 тысяч километров в час.

На сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки объявлено об успешном испытании ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (CRHW), известной как Dark Eagle, которую запустили с космодрома на мысе Канаверал. Отмечается, что она способна преодолевать расстояния до 3 тысяч километров и развивать скорость полёта до 6 тысяч километров в час, то есть до пяти махов.

Министр армии Соединённых Штатов Америки Кристин Вормут подчеркнула, что испытание основано на нескольких лётных тестирования, в ходе которых ракета достигла гиперзвуковой скорости на заданном расстояние. Это означает, что её могут поставить на вооружение американской армии.

В сообщении на сайте Пентагона также говорится, что испытание знаменует важную веху в разработке одной из самых передовых американских систем вооружения.

Ещё летом в Счётной палате Соединённых Штатов Америки говорили о том, что правительство не смогло достичь цели по развёртыванию первой батареи LRHW до 1 октября 2024 года. По их оценкам развёртывание гиперзвуковой ракеты станет возможным в 2025 году, если испытания оружия пройдут успешны до 31 декабря 2024 года.