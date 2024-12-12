Накануне первого пуска данной ракеты Вашингтон также подавал сигналы путём закрытия посольства.

Вчера Министерство обороны России сообщило об утреннем обстреле Вооружёнными силами Украины аэродрома в Таганроге, в ходе которого были применены шесть американских ракет ATACMS. Отмечалось, две ракеты были сбиты, а остальные четыре отклонены от своей изначальной траектории средствами радиоэлектронной борьбы. Российское оборонное ведомство подчёркивало, что атака западным оружием не останется без ответа и ими будут предприняты соответствующие меры.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх в ходе очередного брифинга заявила, что в ближайшее время Россия может снова нанести удар гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник» по территории Украины. При этом конкретной даты, когда это произойдёт, она не обозначила.

Аналогичная информация была предоставлена изданиями Reuters и Bloomberg, которые ссылались на источники в американском правительстве.

Стоит напомнить, что накануне первого пуска ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре в Соединённых Штатах Америки объявили о закрытии посольства в Киеве. Аналогичное решение было принято в других западных странах.