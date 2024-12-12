По его словам, за победой оппозиции стоят американцы и израильтяне.

Известно, что с недавних пор в Сирии завершилась многолетняя гражданская война, в которой победу одержали оппозиционные силы. Изначально оппозицию считали лояльной Турции, ведь они противостояли сирийским курдам, которые имеют территориальные претензии на юго-восточные территории турецкого государства, но верховный лидер Ирана Али Хаменеи выдвинул свою версию.

По словам иранского лидера, у Тегерана есть доказательства того, что Соединённые Штаты Америки и Израиль при поддержке ещё одной соседней страны принимали участие в свержении режима Башара Асада. Он подчеркнул, что основными заговорщиками является именно Вашингтон и Тель-Авив, а соседнее государство (какое - не уточняется) оказывало посреднические функции.

Али Хаменеи отметил, что цели данных государств различны: кто-то пытается захватить территории на севере, кто-то на юге, а Соединённые Штаты Америки укрепляют свои позиции на Ближнем Востоке. Он заверил, что ни одна из их целей не будет достигнута, поскольку «сирийская молодёжь» изгонит оппозиционные силы вместе с американцами.

Насколько являются слова Верховного лидера Ирана правдивыми - непонятно, ведь Соединённые Штаты Америки одновременно поддерживают сирийских курдов, которые занимают часть национальных территорий Сирии и ведут открытую конфронтацию с оппозиционными силами. В то же время Израиль также оккупирует часть сирийских территорий в районе Голанских высот и наносит удары по сирийским военным объектам, находясь в небольшом шаге от прямого конфликта с оппозицией. Что касается Ирана, свержение Асада напрямую задело иранские интересы, ведь Сирия выступала транзитной зоной для поставок оружия ливанской шиитской группировке «Хезболла».