Об этих намерениях заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся в служебной поездке в Германии, заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц во время седьмого Украинско-немецкого экономического форума в Берлине подтвердил намерения до конца года передать украинской армии новые системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что речь идёт о дополнительной системе зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и пусковых установках для Patriot. Что касается Patriot, речь идёт не полноценной батарее, куда входит радиолокационная станция, командная машина и пусковые установки, а конкретно установках, из которых осуществляется пуск ракет-перехватчиков.

Глава украинского правительства подсчитал, что всего Германия предоставила Вооружённым силам Украины военную помощь на сумму 37 миллиардов евро, тем самым став лидером в Европе по оказанной поддержке.

Ранее Владимир Зеленский предложил Западу конфисковать 30 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов, закупив для Вооружённых сил Украины 10 - 12 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что до сих пор не понимает, почему западные страны не пришли к такому необходимому решению.