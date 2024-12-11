Он подчеркнул, что не понимает, почему западные страны не пришли к такому решению.

Владимир Зеленский поделился своими рассуждениями насчёт защиты украинского воздушного пространства, предложив Западу приобрести для Украины 10 - 12 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он считает, что такую покупку можно обеспечить за счёт доходов от замороженных российских активов.

По словам украинского политика, одна батарея американской системы стоит полтора миллиарда долларов. Он считает, что достаточно взять 30 миллиардов доходов из доходов от замороженных российских активов, закупив для Украины необходимое количество систем и полностью закрыв воздушное пространство от российских ракет, чтобы украинская экономика полноценно работала. Зеленский подчеркнул, что действительно не понимает, почему страны Запада не могут тактически решить этот вопрос, ведь в таком случае Россия лишится ключевого своего преимущества.

Возвращаясь от слов к реальности, стоит отметить, что замороженные на Западе российские активы не являются резиновыми и нельзя просто так сгенерировать при их помощи 30 миллиардов долларов доходов. Максимум, который смог Запад - выделить кредит на 50 миллиардов долларов под залог российских активов, причём даже в этой ситуации западным странам придётся обслуживать заём в течение следующих 15 лет. Даже если представить, что Запад сможет закупить 10 - 12 батарей и каким-то образом оплатит контракт, их необходимо произвести, а это может занять как минимум несколько лет. Не менее важным является обеспечение всех Patriot ракетами-перехватчиками, производство которых ограничено - меньше тысячи зенитных ракет ежегодно.