Санкции могут вызвать скачок цен на энергоносители, а это могло бы повлиять на исход президентских выборов. Учитывая, что выборы прошли, опасаться уже нечего.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Администрации президента Джо Байдена готовятся ввести против экспорта российской нефти новые санкции, которые являются «более агрессивными» в сравнении с уже введёнными. До этого в Белом доме отказывались от такой идеи, опасаясь серьёзного скачка на энергоносители накануне предвыборной гонки, что мог использовать республиканец Дональд Трамп как ещё один аргумент в пользу своей кандидатуры.

По данным издания, теперь, за месяц до истечения полномочий действующего американского президента, введение новых санкций вновь стоит на повестке дня в Вашингтоне. Учитывая, что опасения Байдена насчёт роста цен на энергоносители уже не представляют политической угрозы и не повлияют на результат выборов, которые уже прошли, рассматриваются более радикальные меры.

Bloomberg не располагают подробностями, каким именно могут быть санкциями, но, вероятнее всего, они будут аналогичные введённых против нефти из Ирана. Тем не менее, риски не становятся меньше, ведь новые рестрикции могут вызвать внезапный взлёт цен на нефть, сложности в глобальной экономике и отношениях Соединённых Штатов Америки со стратегическими партнёрами и соперниками, в частности с Китаем.

Допускается введение санкций и против российского теневого флота, при помощи которого, как утверждается, Россия обходит установленные ограничения на цену за баррель. Представители Совета национальной безопасности и Министерство финансов отказалось комментировать от комментариев по запросу Bloomberg.