Польский министр Владислав Косиняк-Камыш считает, что таким образом новоизбранный американский президент лишь призывает союзников к наращиванию военного финансирования.

Недавно новоизбранный американский президент Дональд Трамп в интервью изданию NBC News вновь допустил выход Соединённых Штатов Америки из НАТО, обозначив чёткое условие для сохранения американской главенствующей роли в североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что Вашингтон будет выполнить свои обязательства, пока европейцы «платят по счетам», то есть выделяют 2% из ВВП на оборонные расходы.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал в эфире местной радиостанции объяснил значимость слов Трампа, заверив, что при новом американском президента Соединённые Штаты Америки не прекратят деятельность в рамках НАТО.

По словам польского министра, американский политик лишь пытается призвать союзников и Европы к выполнению обязательств, возложенных на них, как страны-участника североатлантического альянса. Речь идёт как раз таки о тех самых 2% от ВВП, которые до 2022 года только небольшое число европейских стран отдавали на оборону.

Впрочем, основания верить словам Владислава Косиняка-Камыша есть, ведь во время своего первого президентского срока Дональд Трамп также предупреждал о готовности прекратить защиту союзников, если Европа будет небоеспособной и не откажется от приобретения российских энергоносителей. Трамп объяснял свою позицию тем, что если вдруг кто-то нападёт на Соединённые Штаты Америки, никто из стран Европы не придёт на помощь американцам.