Если Европа не будет выполнять финансовые обязательства перед блоком, то Вашингтон прекратит свою деятельность в рамках него.

Ещё во время своего первого президентского срока Дональд Трамп предупреждал Европу, что если европейские страны не нарастят расходы на оборону до 2% от ВВП, то Соединённые Штаты Америки покинут военный блок. Позже его советник по национальной безопасности Джон Болтон признал, что в тот момент Трамп был очень близок к выходу штатов из североатлантического альянса. Несмотря на такую риторику, на самом деле оборонные расходы выросли в Европе только после 2022 года.

В этот раз новоизбранный американский президент в интервью изданию NBC News обозначил условие, при котором Соединённые Штаты Америки могут выйти из НАТО. По его словам, такого не будет, если страны-участники будут «платить по счетам».

Речь идёт как раз таки о ранее упомянутых национальных расходов на оборону, которые, в соответствии с внутренними требованиями к странам-участникам НАТО, должны достигать 2%. Если Европа решит пренебрегать своими обязательствами, как это было раньше, то Вашингтон прекратит деятельность в рамках североатлантического альянса. Учитывая, что сейчас многие страны взяли курс на повышение оборонных расходов даже до 3% от ВВП, такая вероятность низка.