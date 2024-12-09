Таким образом израильские власти хотят получить гарантии, что сирийцы не начнут боевые действия на израильском участке Голанских высот.

По итогам Шестидневной войны в 1967 году Израиль оккупировал восточную часть Голанских высот в Сирии, взяв в одностороннем порядке репарацию за нападение. Уже в 1981 году израильское правительство официально аннексировало регион, признав своей территорией. С тех пор израильская армия удерживает контроль над территорией, которую международное сообщество признаёт землёй Сирии. До недавних пор ситуация была неизменной, пока повстанческие силы не свергли правительство Башара Асада, из-за чего возник риск возобновления конфликта из-за территориальных претензий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что достигнутое в 1974 году соглашение с сирийским правительством о разграничении больше недействительно в связи с вооружённой сменой власти в Сирии. Израильская армия активизировалась в районе Голанских высот, начав проводить вылазки для формирования «буферной зоны». По данным издания Axios, израильские власти проинформировали правительство Соединённых Штатов Америки об этой вынужденной мере. Выделенное синей линией - аннексировано в 1981 году. Синие маркеры оружия и флага отображают места, где есть подтверждение присутствия войск Израиля.

Вполне вероятно, что на самом деле буферная зона уже проходит вглубь 5 - 10 километров от сирийско-израильской границы на момент 1981 года.Официально власти Израиля объяснили принятое решение желанием оградить мирное население от боевых действий. Отмечается, что Тель-Авив не намерен вмешиваться во внутренние дела Сирии, а лишь пытается заполучить гарантии, что боевые действия на израильском участке Голанских высот не возобновятся. По всей видимости, мера действительно временная, пока политика нового правительства Сирии касаемо их территориальной целостности не прояснится.

Примечательно, что израильская армия на фоне вооружённого свержения власти в Сирии провела бомбардировки десятков военных объектах на сирийских территориях, в частности складов и заводов по производству баллистических ракет, аэродромов и даже крупной авиабазы Меззе в пригороде Дамаска. Последний объект являлся ключевой авиабазой сирийской армии.

Следует ожидать, что в будущем Израиль попытается выяснить намерения нового правящего режима в Сирии в отношении Голанских высот. В случае, если сирийское правительство не будет заинтересовано в возвращении региона, то израильская армия выведет свои войска из «буферной зоны».