Иранский министр утверждает, что сам президент был удивлён тем, как развивались события на поле боя.

Гражданская война в Сирии продлилась более десяти лет, но закончить её удалось менее чем за две недели. События развивались достаточно быстро, поскольку сирийская армия отступала с позиций, не могла выстроить устойчивый фронт на северо-запада, когда в то же время на юго-западе появились новые ячейки повстанцев, взявших в плен сирийских военных и бронетехнику, на которой направились к окраинам Дамаска. Ситуация, в которой национальная армия Сирии без пехотной поддержки союзников, была буквально разгромлена, шокировала общественность и, как утверждает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, свергнутого сирийского президента Башара Асада.

По словам иранского министра, у Тегерана были данные о возможном наступлении оппозиционных сил, которые были переданы Дамаску. Асад был в курсе ситуации, но удивительно то, как его армия не могла справиться с наступлением повстанцев. Отмечается и скорость, с которой развивались события, в связи с чем сам лидер страны был удивлён. Аракчи добавил, что в сирийской армии не было правильного анализа оперативной обстановки, а военные пребывали в плену психологической войны.

Аббас Аракчи не исключает, что в будущем Сирия может распасться из-за новой гражданской войны. Он также допускает превращение страны в убежище для террористов и вероятность расширения конфликта на весь Ближний Восток.