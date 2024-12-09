Он пообещал завершить конфликт, если сможет.

Во время своей предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил о намерениях завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Он не объяснял, каким именно образом это сделает, но акцентировал внимание публики на своих хороших отношениях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российские официальные лица уже говорили, что, возможно, мирное решение за 24 часа было слишком утрированным временным сроком.

Дональд Трамп дал интервью изданию NBC News, где журналистка напомнила ему об обещании завершить конфликт за сутки, ещё до возвращения в Белый дом. Политик подтвердил свои намерения урегулировать конфликт, добавив немного неопределённости: «Я пытаюсь закончить его, если смогу».

Новоизбранный американский президент также упомянул поставки оружия Украине, с ещё одной неопределённостью признав, что, возможно, при нём Киев будет получать оружия меньше, чем при действующем американском президенте Джо Байдене.

Трамп подчеркнул, что для Европы российско-украинский конфликт является более важным, нежели для Соединённых Штатов Америки, поскольку между Вашингтоном и Киевом находится мировой океан. В очередной раз он отметил, что именно Байден не должен был допустить возникновение российско-украинского конфликта.