Об этом сообщили представители канадского правительства, слова которых приводит Associated Press.

В Канаде существует программа, направленная на запрет различных видов огнестрельного оружия, в связи с их общественной небезопасностью. Под запрет попадают различные виды оружия, которые применялись при совершении террористических актов или попросту являются небезопасными для использования в гражданских целях. Под новый этап запрета попадает 324 разновидности огнестрельного оружия.

Министр общественной безопасности страны Доминик Леблан уведомил об этом, подчеркнув, что такое оружие должно находится в зоне боевых действий, а не в руках охотников, спортсменов или любителей. Он не исключил отправку такого оружия Вооружённым силам Украины.

В то же время министр обороны Билл Блэр, слова которого приводит Associated Press, утверждает, что Оттава уже обратилась к Киеву по этому поводу, а украинские власти выразили заинтересованность в получении некоторых видов оружия. Канадский министр отметил, что любая помощь, которая усилит украинцев, приближает их к победе.

Associated Press также пишет, что канадское правительство работает над постепенным выкупом запрещённого оружия у его владельцев. Как раз таки выкупленное оружие и может быть поставлено украинской армии, поскольку его оборот внутри страны станет невозможным в связи с запретом.