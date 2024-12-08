Компания исполняет заказ Пентагона, который предусматривает подключение к защищённой связи ещё 2,5 тысячи терминалов.

Известно, что американская компания SpaceX обеспечивает Вооружённые силы Украины спутниковой связью Starlink по заказу Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. При этом речь идёт о гражданской связи, когда сами Соединённые Штаты Америки и их союзники используют более защищённую связь под наименованием Starshield.

Как пишет издание Bloomberg, в Пентагоне заключили контракт с SpaceX на расширение доступа украинской армии к более защищённой версии - Starshield. Предполагается, что имеющиеся у Киева 2,5 тысячи терминалов Starlink получат доступ к Starshield. До этого момента украинские военные располагали лишь 500 терминалами с подобной связью.

Starshield работает при помощи низкоорбитальных спутников и контролируется американским правительством. Использование военными данной защищённой связи позволяет отслеживать цели, проводить оптическую и радиоразведку, а также получать ранние предупреждение о ракетных ударах. Какие функции будут доступны украинской армии - сказать сложно, но, как минимум, украинские терминалы получат доступ к секретному и зашифрованному сигналу, который сложнее перехватить.

Отмечается, что на самом деле соглашение было достигнуто ещё в августе, но известно о нём стало только сейчас. Какую сумму получит американская компания за обслуживание украинской защищённой связи - непонятно, но ранее подключение 500 терминалов оценивали в 40 миллионов долларов.