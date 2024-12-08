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Nacvark
Bloomberg сообщили о попытках Башара Асада обратиться к США за помощью в Сирии
По данным издания, сирийский президент пообещал порвать связи с поддерживаемыми Ираном группировками, если ему помогут сохранить оставшиеся территории.

С 27 ноября 2024 года повстанческие силы осуществляют наступательные действия в Сирии и на момент написания новости уже завязали бои в окрестностях Дамаска (столица страны). Учитывая, что сирийские военнослужащие зачастую не оказывают сопротивления, бегут с позиций или попросту снимают форму, скрываясь среди гражданских лиц, падение действующего правительства возможно уже в ближайшее время. До наступления повстанцы не контролировали даже 10% территорий Сирии, но сейчас под их контролем вдвое больше, чем у сирийского правительства.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что президент Сирии Башар Асад обращался за помощью к Соединённым Штатам Америки. По данным издания, он обратился к действующему американскому правительству и новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу, если те вмешаются в наступление повстанцев и остановят его.

Отмечается, что в случае удовлетворения просьбы Асада, его правительство сохранило бы контроль над оставшимися территориями, а взамен он бы объявил о разрыве отношений с поддерживаемыми Ираном группировками («Хезболла» и другие).

Примечательно, что вчера Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social прокомментировал события в Сирии, обозначив, что страна не является дружественной для Соединённых Штатов Америки, а Вашингтон не намерен вмешиваться в чужой конфликт.

#сша #дональд трамп #сирия #башар асад
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