Обещанное оружие будет закуплено у американского оборонно-промышленного комплекса.

Известно, что в Белом доме планируют поставить Вооружённым силам Украины всё обещанное оружие и израсходовать утверждённое Конгрессом финансирование для нужд Киева до инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Основная сложность заключается в том, что направить большое количество оружия украинским военным со своих складов, при этом не навредив американской боеспособности, попросту невозможно.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи, общая стоимость которого составит 988 миллионов долларов. Примечательно, что уже давно американская администрация не объявляла таких значительных пакетов военной помощи.

В рамках данного пакета военной помощи Вооружённые силы Украины получат:

боеприпасы для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (не уточняется тип ракет, то есть речь может идти как о GMLRS, так и ATACMS);

беспилотные летательные аппараты;

оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта поставленной бронетехники;

Нюанс лишь в том, что обещанное в данном пакете оружие будет поставлено в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI). Это означает, что перечисленное вооружение ещё не произведено и будет предоставлено украинской армии только после того, как американский оборонно-промышленный комплекс выполнит заказ на его производство. Когда именно оружие произведут - неизвестно, но обычно на это необходимо как минимум несколько месяцев.