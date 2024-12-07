Очевидно, что испытывать новое оружие планируют при помощи Украины.

Эстонский портал ERR.ee, взявший интервью у генерального директора Frankenburg Technologies Кусти Салма (бывший постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии), пишет, что уже со следующего года на территории Украины будут испытаны разработанные компанией зенитные ракеты, направленные на перехват ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» и Shahed.

По словам главы эстонской оборонной компании, ракеты Frankenburg Mark 1 являются перспективной технологией. Компания планирует сделать доступные противоракеты, производить которые будет значительно быстрее, нежели ударные беспилотники, тем самым создав эффективное и дешёвое оружие для противодействия российским дронам. Стоит напомнить, что сбивать «Герани» зенитно-ракетными комплексами Patriot, NASAMS и IRIS-T попросту невыгодно из-за большой стоимости ракеты-перехватчика и ограниченного производства в мире.

Кусти Салм подчеркнул, что эстонские зенитные ракеты способны поражать воздушные цели на высоте до двух километров. Насколько они действительно эффективны - станет понятно уже в следующем году, когда украинская сторона начнёт испытывать их. Соглашение с Киевом об испытании оружия уже достигнуто.

Салм заключил, что главная цель Frankenburg Technologies и Эстонии - помочь Украине в противостоянии с Россией. Как раз таки по этой причине их компания предлагает образец недорогой ракеты для поражения воздушных целей, находящихся в массовом производстве.