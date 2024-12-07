Представители государственных органов стран в финансовой системе подчеркнули, что не рассматривают замену доллара разрабатываемой внутренней валютой БРИКС.

Не так давно новоизбранный американский президент Дональд Трамп выступил с предупреждением к странам-участникам БРИКС касаемо попыток вытеснить американский доллар с международных расчётов. Он предупредил, что если участники экономического сообщества поставят задачу создать собственную валюту в целях «дедолларизации», всех их ждут 100-процентные пошлины на импорт товаров в Соединённые Штаты Америки. На фоне этого предупреждения представители некоторых стран-участников БРИКС уже выступили с собственными заявлениями по этому поводу.

Председатель Резервного банка Индии Шактиканта Дас заявил, что создание валюты БРИКС - инициатива одного из членов, которая обсуждалась, но без принятия окончательного решения. Он подчеркнул, что стоит учитывать географическую удалённость стран БРИКС, которые, в отличие от Европейского союза, не имеют «географической целостности».

До этого представитель Министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики Криспин Фири также прокомментировал создание единой валюты БРИКС в качестве альтернативы американскому доллару. По его словам, усилия стран-участников экономического сообщества сосредоточены на расширении использования национальных валют для взаимной торговли, но планов по вытеснению американского доллара в формате «дедолларизации» никто не имеет.