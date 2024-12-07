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Nacvark
В МИД РФ сообщили о противоречащей российским интересам риторике Дональда Трампа
Отмечается, что принципы «Америка прежде всего» и «мир через силу» не стыкуются с национальными интересами России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил действия, которые предпринял или обещал предпринять новоизбранный американский президент Дональд Трамп после его избрания 5 ноября 2024 года, указав на поступающие противоречивые сигналы со стороны следующей администрации Белого дома.

По словам российского чиновника, Трамп и его окружение своей риторикой посылают противоречивые сигналы. Он подчеркнул, что принципы «Америка прежде всего» и «мир через силу», которых придерживаются в команде республиканца, не стыкуются с национальными интересами России.

В то же время Рябков подчеркнул готовность Москвы к честному диалогу на основе взаимоуважения и обоюдного соблюдения национальных интересов. Он добавил, что остаётся большим вопросом, воспользуется ли этой готовностью окружение Дональда Трампа.

Стоит напомнить, что недавно Дональд Трамп предупредил страны-участники БРИКС о готовности закрыть для них рынок Соединённых Штатов Америки. Он объяснил, что если входящие в экономическое сообщество страны начнут проводить политику дедолларизации, пытаясь создать собственную валюту на замену американского доллара, то на их товары будут введены 100-процентные пошлины и американский рынок фактически окажется закрытым.

#россия #сша #дональд трамп #рябков
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