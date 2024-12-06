Вчера правительственные силы покинули пятый по численности город.

С 27 ноября 2024 года повстанческие силы проводят наступательные операции на юго-западе Сирии. За это короткий промежуток времени им удалось существенно расширить количество подконтрольных территорий, а также взять один из крупнейших городов страны - Алеппо. Тогда правительственные силы объяснили своё отступление передислокацией сил, сообщив о готовящемся контрнаступлении.

Вчера появилась информация о том, что правительственная армия покинула город Хама, являющийся пятым по численности в Сирии. Министр обороны страны Али Махмуд Аббас объяснил причину отступления, назвав её «временной тактической мерой». По словам сирийского министра, у армии всё ещё хорошие позиции на поле боя, но необходимо было провести передислокацию, чтобы спасти жизни людей. При этом он заверил, что сирийские военные всё ещё находятся в окрестностях Хамы и пребывают в полной боевой готовности.

В то же время представители повстанческих сил оповещают об углублении обороны в Хаме на расстояние до 15 километров. Наступательные действия не прекращаются, а повстанцы продолжают расширять зону своего контроля. Помимо этого наносятся удары по главной дороге с Хамы в Хомс (M5), где, вероятнее всего, перемещаются колонны техники правительственных сил.

Стоит отметить, что если правительственные силы в будущем продолжат прибегать к «временным тактическим мерам» и отступят с города Хомс (расположен позади Хамы в 40 километрах), то есть большой риск изоляции всей юго-западной части страны с выходом в Средиземное море, где расположены крупные российские авиабазы.