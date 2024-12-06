Об этом сообщил глава ливанской шиитской группировки Наим Касем.

Генеральный секретарь ливанской шиитской группировки «Хезболла» Наим Касем заявил, что его движение поддержит Сирию в подавлении повстанцев. Он считает, что наступающие на северо-западе повстанческие силы активизировались для того, чтобы свергнуть правительственный режим и посеять в Сирии хаос.

Лидер «Хезболлы» упомянул причастность Соединённых Штатов Америки и Израиля к наступлению повстанцев, акцентируя внимание на том, что их целью является переход Сирии из «лагеря сопротивления» в лагерь, который будет помогать Тель-Авиву. При этом не стоит исключать, что Израиль может также отреагировать на действия ливанских шиитов и приступить к бомбардировками их расположений в Сирии.

Ранее издание The Washington Post уже писало о присутствии бойцов «Хезболлы» в Сирии для участия в боевых действиях на стороне правительства Башара Асада. При этом отмечалось, что из-за боевых действий на юге Ливана ливанские шииты значительно потеряли свою боеспособность и непонятно, насколько у них есть возможности, чтобы переломить ситуацию в пользу правительственных сил. Повстанцы уже благодарили Израиль за военную операцию против «Хезболлы», подчёркивая, что без них их наступление реализовать не получилось бы.