Такое заявление впервые прозвучало от высокопоставленного представителя Администрации президента Джо Байдена

Не так давно Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен выступил с призывом к Киеву принять важные решения по мобилизации населения. Такое заявление впервые прозвучало от высокопоставленного представителя Администрации президента Джо Байдена, а не обычных конгрессменов или экс-чиновников.

Бывший Командующий Сухопутными войсками Армии Соединённых Штатов Америки в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал ситуацию с мобилизацией на территории Украины, призвав мобилизовать 18-летних граждан и женщин. Он подчеркнул, что был удивлён, когда ещё несколько лет назад услышал об отсутствии мобилизации молодёжи в стране.

По мнению американского генерала, в большинстве стран мира на военную службу поступают в 18 или 19 лет, а Украине следовало бы перенять этот опыт. Он добавил, что также необходимо более активно привлекать к военной службе женщин.

Бен Ходжес напомнил, что живёт в Германии и ежедневно он видит на улицах много украинских граждан. Он считает это неправильным, отмечая, что за границей должны находится лишь непригодные к военной службе. Тем не менее, Ходжес признал, что Киев сам должен заслужить доверие украинцев и убедить их в необходимости вернуться на родину для защиты государства.