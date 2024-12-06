Всё это должно произойти на фоне президентских выборов в стране.

Издание El Mundo, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, пишет, что за последние недели всё чаще начали обговаривать возможное решение Запада об отправке Владимира Зеленского в «золотую ссылку», пока в стране будут проходить президентские выборы. Отмечается, что это может произойти после урегулирования российско-украинского конфликта.

Когда военный конфликт будет урегулирован, в стране назначат очередные президентские выборы, которые до этого приходилось откладывать из-за военного положения. Сам Зеленский будет отправлен в Лондон.

В материале издания подчёркивается, что решение будет сопровождаться более быстрой интеграцией Украины в Европейский союз, финансовой помощью для восстановления страны, а также развёртыванием европейских миротворческих сил вдоль линии боевого соприкосновения, чтобы гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Стоит напомнить, что ещё в прошлом году Владимир Зеленский сообщал о нежелании переизбираться на второй срок после завершения российско-украинского конфликта. Впрочем, оно и понятно, ведь его политические рейтинги значительно упали после предпринятых с 24 февраля 2022 года непопулярных решений, в том числе об ужесточении мобилизационных мер.