Немецкий канцлер поддержал инициативу, призвав украинцев либо работать, либо уезжать на родину.

Наплыв мигрантов в Европу после 24 февраля 2022 года стал новым испытанием для европейских правительств, которые и так были вовлечены в миграционный кризис из-за миграционной политики Европейского союза. Переехавшие в европейские страны украинцы, в частности в Польшу и Германию, получили от государств социальные выплаты. Некоторые украинские мигранты смогли выучить язык и найти работу, а другие - либо выживают на социальных выплатах, либо ищут источники «чёрного дохода».

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам визита в Киев прокомментировал ситуацию с бежавшими из Украины гражданами, предоставив им два варианта - либо найти работу, либо возвращаться обратно к себе. Немецкий канцлер подчеркнул, что как можно больше украинцев должны выучить язык и устроиться на работу. Он отметил, что прошлых правительственных программ по стимулированию трудоустройства мигрантов оказалось недостаточно.

Шольц также рассказал, что данная тема обсуждалась с Владимиром Зеленским, который даже предложил свой вариант решения проблемы. Украинские власти планируют создать украинские учреждения в Германии и Польше, которые будут помогать с трудоустройством беженцев или их депортацией обратно на родину. Канцлер заверил, что инициатива получит его поддержку.

Очевидно, что мигранты, живущие на социальных выплатах, невыгодны никакому государству, когда официально трудоустроенное население приносит доход с налогов и активно участвует в развитии экономики государства. В то же время Киев, который рано или поздно будет должен подписать какое-либо соглашение и сойти с «военных рельс», заинтересован в том, чтобы вернуть украинское население обратно и задействовать их в восстановлении экономики.