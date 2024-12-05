Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Известно, что после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объявил о приостановлении евроинтеграции до 2028 года, в Грузии проходят массовые протесты. На фоне этой ситуации страны Балтии уже ввели санкции против грузинского правительства, а Соединённые Штаты Америки сделали это ещё летом текущего года из-за отдаления Тбилиси от проевропейского пути. Сейчас обсуждается усиление санкций, к чему призывает грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Владимир Зеленский прокомментировал события в Грузии, сообщив, что власти страны разгонами протестов идут против своего же народа и действуют не в интересах грузинского государства. По этой причине он анонсировал «юридическую реакцию», в том числе совместно с партнёрами.

Зеленский объявил о поручении украинскому правительству разработать санкционные решения в отношении действующего грузинского правительства. Пока непонятно, в чём суть этих санкций и каким они образом могут повлиять на ситуацию.

Вполне вероятно, что санкции затронут в первую очередь грузинского бизнесмена Бидзина Иванишвили, имеющего бизнес в России (основатель компаний «Металлоинвест», «Стойленская нива», сети аптек «Доктор Столетов и экс-владелец банка «Российский кредит»). Как раз таки против него ранее страны Балтии ввели санкции.