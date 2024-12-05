Он подчеркнул, что теперь это не дело Джо Байдена.

Известно, что действующая Администрация президента Джо Байдена планирует запросить у Конгресса дополнительный пакет финансирования нужд Вооружённых сил Украины на следующий год. Пока непонятно, запрос будет подан в формате законопроекта или обычного призыва американского президента перед своей отставкой, к которому никто не прислушается.

Спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон объявил, что не планирует выносить на голосование какой-либо новый законопроект о военной помощи Украине, поскольку теперь это уже не дело действующего президента Джо Байдена. По его словам, у Конгресса есть новоизбранный американский президент, которого конгрессмены собираются подождать, чтобы вооружиться новой стратегией по поводу поддержки Украины.

Американский чиновник подчеркнул, что избрание Дональда Трампа американским президентом уже изменило динамику российско-украинского конфликта. По этой причине он не ожидает, что в ближайшее время будет объявлено о каком-либо военном финансировании для Украины.

Пока что Белый дом ещё использует оставшиеся на военную помощь Украине выделенные средства, для осуществления поставок оружия украинской армии из запасов Пентагона и оборонных заказов через американский военно-промышленный комплекс.