Речь идёт не об ограниченных военных операциях, а о полномасштабных боевых действиях наподобие российско-украинского конфликта.

Состояние Вооружённые сил Великобритании находится сейчас на одном из самых низких уровней. Численность армии составляет меньше 180 тысяч человек, из них около 80 тысяч военнослужащих проходят службу в Сухопутных силах, хотя в стране проживает прочти 70 миллионов человек. Министерство обороны страны при любом из лидеров за последние годы оценивало боеспособность армии как низкую, виня в этом предшественников.

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс оценил, сколько британская армия сможет продержаться в случае военной конфронтации, похожей по интенсивности на российско-украинский конфликт. Его оценка оказалась не воодушевляющая - от 6 до 12 месяцев. Британский министр подчеркнул, что речь не об ограниченных интервенциях (военных операциях за пределом страны), а полномасштабных боевых действиях, которые сейчас происходят на территории Украины.

Карнс признал, что Лондону проблематично поддерживать высокий уровень резервистов, которых можно было бы задействовать в качестве оперативного резерва в случае начала полномасштабного военного конфликта. Он добавил, что без достаточного количества человек в армии попросту не удастся обеспечить обороноспособность Великобритании.

Известно, что некогда великий Королевский военно-морской флот Великобритании имеет на своём вооружении лишь два авианосца. Причём с обслуживанием даже этих двух кораблей также есть проблемы: ни один из них не задействуется недалеко от зон боевых действий из-за отсутствия укомплектованных кораблей сопровождения. По этой причине Лондон не смог отправить свой авианосец в Красное море на поддержку Соединённым Штатам Америки.