Ереван де-факто считает себя вне блока.

В конце ноября российский президент Владимир Путин по итогам саммита ОДКБ заявил, что Армения взяла паузу в своей деятельности в рамках блока, при этом не объявляя о выходе из международной организации. Он подчеркнул, что Ереван продолжает поддерживать принимаемые в рамках военного блока документы, в связи с чем возможность возвращения страны в ОДКБ не исключена.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил данную информацию, отметив, что слова Путина делают очевидной общую ситуацию в ОДКБ. Что касается документов, то тут, по его словам, Армения попросту не принимает участие в работе в рамках военного блока, не участвуя ни в обсуждениях, ни в разработке актов. Тем не менее, Ереван не блокирует работу альянса и не пользуется правом вето.

Глава армянского правительства опроверг возможность возвращении Армении в ОДКБ, акцентировав внимание на том, что в этом вопросе пройдена точка невозврата. Он добавил, что армянское государство де-факто считает себя вне военного блока. Однако, несмотря на это, армянские власти с уважением к своим коллегам, не напоминают о своём праве вето и не блокируют важные решения, хотя де-юре могли бы так делать.

Основная причина, по которой Армения приостановила деятельность в ОДКБ, является аннексия Азербайджаном региона Нагорного Карабаха. Дело в том, что Ереван хоть и не признавал ликвидированную Нагорно-Карабахскую Республику, но планировал воссоединиться с ней. После того, как азербайджанские власти присоединили регион в состав своего государства, сделать это стало невозможным. Официальная позиция Еревана заключается в том, что ОДКБ не помогло сохранить контроль над регионом, исполнив свои обязательства, поэтому Армения не собирается исполнять свои обязательства.