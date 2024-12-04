Американский тележурналист пытался добиться интервью с украинским политиком после интервью с Путиным.

Известно, что после того, как американский тележурналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина, он попытался установить контакты с Офисом президента Украины, добиваясь разрешения на беседу с Владимиром Зеленским. В один момент Карлсон даже сообщил, что ему удалось спустя два года договориться об интервью с украинским политиком, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров впоследствии опроверг информацию.

В этот раз Такер Карлсон прибыл в Москву, где намерен взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он также ответил, почему нет интервью с Владимиром Зеленским.

По словам американского тележурналиста, американское правительство запретило Зеленскому давать ему интервью. Как утверждает Карлсон, американское посольство в Киеве попросту установило запрет для украинских властей на интервью с ним. В то же время Такер Карлсон подчёркивает, что такой запрет не действует на интервью с другими журналистами, например CNN.

Ранее сын новоизбранного американского президента Дональд Трамп - младший заявил, что Такер Карлсон сделал для урегулирования российско-украинского конфликта гораздо больше, чем вся нынешняя администрация в Белом доме. Он отметил, что Вашингтон хочет усугубить свой провал, превратив его в проблему для Дональда Трампа.