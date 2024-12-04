Издание Reuters связывает это с анонсированным Трампом решении о введении пошлин на товары из Китая.

Несмотря на не самые простые отношения между Китаем и Соединёнными Штатами Америки, для Вашингтона торговля с Пекином занимает третье место по объёму. Тем не менее, страны продолжают обмениваться санкциями, а избрание Дональда Трампа новым американским президентом и анонсированное им решение об установлении 10-процентных пошлин на товары из Китая говорит о риске ухудшения торговых отношений между странами.

Министерство торговли Китая объявило о введении запрета на прямой экспорт в Соединённые Штаты Америки ресурсов, которые могут потенциально применяться в военном производстве. Речь идёт о галлии, германии, сурьме и сверхтвёрдых металлах. Примечательно, что на долю Китая приходится 59,2% производства рафинированного германия и 98,8% производства рафинированного галлия.

Помимо этого китайские власти будут требовать более строгого контроля от конечного использования в Соединёнными Штатах Америки закупаемых графитовых изделий.

Издание Reuters, ссылаясь на данные китайской таможенной службы, пишет, что в этом году в Соединённые Штаты Америки не поставлялся обработанный или необработанный германий и галлий, хотя в предыдущем году данные минералы занимали 4 и 5 место на рынке минералов. В материале издания введение сырьевых санкций связывают как раз таки с анонсированными Дональдом Трампом пошлинами на китайские товары.

Председатель Всемирной горнодобывающей ассоциации Китая Питер Аркелл Питер Аркелл в комментарии Reuters заявил, что предстоящая торговая война между странами не имеет победителей.