В ходе визита Шольц объявил о пакете военной помощи общей стоимостью 650 миллионов евро.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц посетил Киев, встретившись с Владимиром Зеленским. В ходе визита он объявил о пакете военной помощи общей стоимостью 650 миллионов евро, а также сделал ряд заявлений по итогам переговоров с украинским политиком.

Издание Bild, ссылаясь на источники в немецком правительстве, рассказало, какая была настоящая цель визита Шольца в Киев. Отмечается, что визит был запланирован ещё до развала правящей коалиции «Светофор» и должен был пройти до вступления новоизбранного американского президента Дональда Трампа в свою должность. В текущих же обстоятельствах, когда вскоре в Германии состоятся парламентские выборы, канцлер пытается показать, что он всё же остаётся главой правительства и готов участвовать решении важных политических вопросов.

По данным издания, основной целью визита Олафа Шольца было выяснить, на что готов Владимир Зеленский ради мирного урегулирования российско-украинского конфликта. При этом акцентируется внимание на принципиальной позиции Берлина о том, что переговоры не должны вестись за спиною Киева, в том числе Соединёнными Штатами Америки.

Что касается объявленной военной помощи, депутат Бундестага из Союз 90/Зелёные (входила в «Светофор») Себастьян Шефер объясняет, что на самом деле Шольц приехал к Зеленскому с пустыми руками, ведь оружие было обещано ещё в октябре.