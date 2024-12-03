Вчера канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев с не анонсированным визитом, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Во время своего визита немецкий канцлер объявил о новом пакете военной помощи для Вооружённых сил Украины, общая стоимость которого составляет 650 миллионов евро. Шольц подчеркнул, что Германия остаётся самым сильным сторонником Киева в Европе.
Представитель министерства обороны Германии рассказал, что будет в пакете военной помощи:
- системы противовоздушной обороны IRIS-T;
- немецкие танки Leopard 1;
- ударные беспилотные летательные аппараты;
- зимнее оборудование и средства обогрева;
- ручное оружие (винтовки и другое).
Отмечается, что доставить всё обещанное оружие в Берлине хотят уже в этом месяце, поскольку «зима не за горами». Помимо этого, в декабре доставят часть вооружений, обещанных ещё во время объявленного в октябре пакета военной помощи на 600 миллионов евро.
Олаф Шольц также подтвердил, что Вооружённые силы Украины не получат от Германии крылатые ракеты Taurus немецкого производства, как и разрешение на удары вглубь российских территорий. До этого немецкий канцлер раскритиковал оппозиционные силы, призывающие его пойти на такой шаг.