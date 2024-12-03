Бывший генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что такая уступка является временной.

За последние недели территориальные уступки Украины перед Россией перестали быть табу как для Киева, так и Запада. Всё чаще западные и украинские чиновники обсуждают такой исход, не опасаясь данной темы и не извиняясь после, за неверно подобранные слова. Впрочем, оно и понятно, ведь Владимир Зеленский дал понять, что Вооружённые силы Украины не имеют сил для возвращений территорий военным путём.

В этот раз бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Table.Briefings также высказался по поводу территориальных уступок, признав, что установление мира без них невозможно. По его словам, прекращение огня с возвращением Украиной утраченных территорий маловероятно.

Столтенберг объясняет, что когда речь идёт о территориальных уступках, в Киеве необязательно должны отказываться от своих претензий на уступаемые территории. В то же время Украина имеет все шансы получить от Запада взамен гарантии безопасности, а также поставки оружия, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Бывший генеральный секретарь даже не исключил вступление страны в НАТО, но всё же данный вопрос сейчас особо не обсуждается.

В то же время в Киеве уверены, что без вступления Украины в НАТО установить справедливый мир не удастся.