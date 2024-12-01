Он считает, что нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

Известно, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи Вооружённым силам Украины немецких дальнобойных ракет Taurus, которые могут поражать цель на расстоянии свыше 500 километров. Однако оппозиционные лидеры, которые планируют претендовать на пост немецкого канцлера после досрочных парламентских выборов, как раз таки поддерживают решение поставить украинской армии Taurus.

Причём учитывая низкие рейтинги Шольца и консенсус по поводу поставок ракет среди оппозиции, шансы Киева в будущем получить Taurus действительно велики, хотя на это понадобится как минимум полгода: отказ в доверии действующему правительству (вскоре произойдёт), назначение досрочных парламентских выборов, подведение итогов парламентских выборов, формирование новой правящей коалиции, а после - правительства, которое примет все необходимые решения.

Олаф Шольц раскритиковал сторонников передачи Киеву немецких ракет, в частности лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, из-за его идеи поставить российскому президенту Владимиру Путину 24-часовой ультиматум о выводе войск, после чего поставив Вооружённым силам Украины ракеты Taurus. Он подчеркнул, что «нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии».

По мнению немецкого канцлера, когда речь идёт о военных конфликтах, необходима «холодная голова». Причём себя он считает стойким и осмотрительным. От части с этим можно согласиться, ведь Германия не инициировала никакие поставки нового оружия, а порой даже отказывалась поддерживать другие западные инициативы, как в случае с ракетами и истребителями.

Шольц подтвердил свою приверженность переговорам с Россией, но не намерен это делать в обход украинских властей.