Украинские власти настаивают на получении приглашения, акцентируя внимание, что речь идёт не о членстве.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с председателем Совета Европейского союза Антониу Коштой ответил на вопрос, стоит ли ожидать получения от НАТО приглашения Украины в североатлантический альянс 3 - 4 декабря, когда пройдёт встреча министров иностранных дел стран-участников военного блока.

Украинский политик сразу признал, что не знает, какие решения могут там принять.

«Окно откроется, окно закроется! Уже столько было этих окон, если честно», - добавил он.

По его словам, на Западе чётко знают позицию Киева и желание получить хотя бы рекомендацию на вступление от министров иностранных дел стран-участников НАТО. Он признал, что никаких иллюзий по этому поводу в Киеве не испытывают, ведь среди стран-участников есть скептики, например те же Соединённые Штаты Америки.

В случае же, если Вашингтон пересмотрит свою позицию, то среди противников приглашения остаётся Германия и Венгрия. Он считает, что на их решение можно повлиять путём консолидированного сигнала, в том числе со стороны Соединённых Штатов Америки. Зеленский также не знает, разделяет ли позицию Киева действующий американский президент Джо Байден, но отмечает, что Государственный секретарь Энтони Блинкен имеет более позитивное виденье ситуации.

Владимир Зеленский заключил, что у американских властей есть ещё несколько месяцев на проявление политической воли по данному вопросу. Лично он не видит никаких рисков для НАТО, если страны-участники порекомендуют пригласить Украину в североатлантический альянс, как и большинство других европейских стран. Зеленский объяснил, что рекомендация лидерам стран-участников НАТО от министров иностранных дел это даже не приглашение, а тем более не вступление.

Для Киева важно получить хотя бы какие-то формальные гарантии, что их хотят видеть в НАТО. В таком случае на возможных переговорах украинские власти будут отстаивать свой блоковый статус, подчёркивая, что североатлантический альянс ждёт их у себя. Тем не менее, стоит понимать, что даже если такое «приглашение» поступит, то аннулировать его запросто сможет новоизбранный американский президент Дональд Трамп, влияющий на все решения НАТО, как лидер основной страны военного блока.

Ранее Владимир Зеленский согласился даже отказаться от части территорий, если Украину пригласят в НАТО. В таком случае пятая статья Вашингтонского договора, регламентирующая коллективную оборону, будет действовать только после урегулирования российско-украинского конфликта.