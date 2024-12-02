В Вашингтоне заверили, что украинские власти должны решить это за столом переговоров без вмешательства США.

За последние недели в Киеве неоднократно прозвучали сигналы, указывающие на готовность украинских властей пойти на территориальные уступки перед Россией, если Украине предоставят надёжные гарантии безопасности. Сам Владимир Зеленский тоже снял табу с разговоров на эту тему, согласившись, что часть территорий можно вернуть дипломатическим путём, но надо предотвратить вероятность повторного ввода российских войск, например приняв Украину в североатлантический альянс.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама определять свою судьбу и принимать решения об отказе от территорий ради мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что судьба страны не может быть навязана извне, в том числе Вашингтоном.

В эфире CBS News американский чиновник отметил, что не будет вести переговоры по данному поводу на чьей-либо передачи и тем более от лица Зеленского.

Джейк Салливан также напомнил, что в течение текущего года Вашингтон обсуждал с Киевом, как сочетать оказываемую американскую военную помощь с дипломатической стратегией на переговорах. Он добавил, что Белый дом стремился к урегулированию конфликта до выборов, продолжит работать в этом направлении сейчас и в конечном итоге новоизбранный американский президент будет работать уже с Владимиром Зеленским, чтобы определить дальнейший путь в дипломатии.